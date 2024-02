Jilin Jiutai Rural Com Bank Aktie: Jetzt sollte man sich Sorgen machen!

Die fundamentale Analyse der Jilin Jiutai Rural Commercial Bank zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit einem Wert von 4,45 deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 7,6. Dies entspricht einem Unterschied von 41 Prozent, was darauf hindeutet, dass die Aktie unterbewertet ist. Aufgrund dieser Bewertung wird die Aktie als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf den Aktienkurs verzeichnete die Jilin Jiutai Rural Commercial Bank im vergangenen Jahr eine Rendite von -52,05 Prozent, was 37,88 Prozent unter dem Durchschnitt für Aktien aus dem Finanzsektor liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Handelsbanken" beträgt -14,81 Prozent, und die Jilin Jiutai Rural Commercial Bank liegt aktuell 37,25 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie gab es in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" eingestuft, ebenso wie die Stärke der Diskussion in den sozialen Medien.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 1,89 HKD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 1,05 HKD liegt, was einem Unterschied von -44,44 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (1,13 HKD) liegt über dem letzten Schlusskurs (-7,08 Prozent). Auf dieser Basis wird die Jilin Jiutai Rural Commercial Bank-Aktie daher insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating versehen.