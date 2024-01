Jilin Jiutai Rural Com Bank Aktie: Jetzt kommt es knüppeldick!

Die technische Analyse der Jilin Jiutai Rural Commercial Bank zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 2,06 HKD, während der Kurs der Aktie bei 1,07 HKD liegt, was einer Abweichung von -48,06 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 1,66 HKD zeigt eine Abweichung von -35,54 Prozent, sodass die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet wird.

In Bezug auf die Dividende ergibt sich ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung. Die Dividendenrendite von 0 % liegt 7,18 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt der Handelsbanken, was auf eine ungünstige Ausschüttungspolitik des Unternehmens hinweist.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie der Jilin Jiutai Rural Commercial Bank derzeit als "Neutral" eingestuft wird, da der 7-Tage-RSI bei 50 Punkten liegt. Jedoch wird der 25-Tage-RSI als "Schlecht" bewertet, da das Wertpapier hier als überkauft gilt.

Die Stimmungsanalyse in den sozialen Medien und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen deuten ebenfalls auf eine neutrale Einstufung hin. Zusammenfassend erhält die Jilin Jiutai Rural Commercial Bank daher eine "Neutral"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung.

