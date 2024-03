Jilin Chemical Fibre Aktie: Das kann sich sehen lassen!

Der Aktienkurs von Jilin Chemical Fibre hat im vergangenen Jahr eine negative Rendite von -43,88 Prozent erzielt, was 23,17 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt die Aktie deutlich unter dem Durchschnitt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Chemikalien" beträgt -20,71 Prozent, und Jilin Chemical Fibre liegt derzeit 23,17 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt jedoch, dass Jilin Chemical Fibre derzeit gut abschneidet. Der GD200 des Wertes liegt bei 3,18 CNH, während der Kurs der Aktie bei 3,61 CNH liegt, was einer Abweichung von +13,52 Prozent entspricht. Dies führt zur Einstufung als "Gut". Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage liegt mit 2,89 CNH um +24,91 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs, was ebenfalls als "Gut"-Wert eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Jilin Chemical Fibre in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt jedoch eine erhöhte Aktivität in Bezug auf die Aktie, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hindeutet. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative Strength-Index ergibt ebenfalls eine gemischte Bewertung. Der RSI7 liegt bei 27,18, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 30,68 liegt und eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt wird die Aktie daher auf der Ebene des Relative Strength Indikators als "Gut" bewertet.