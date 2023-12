Jilin Chemical Fibre Aktie: Mal schauen, wie es hier weitergeht

Der Aktienkurs von Jilin Chemical Fibre liegt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" um -42,64 Prozent niedriger. Dies bedeutet eine Abweichung von mehr als 35 Prozent. Im Branchenvergleich der "Chemikalien"-Branche beträgt die mittlere Rendite der vergangenen 12 Monate -8,13 Prozent, wobei Jilin Chemical Fibre mit -34,52 Prozent deutlich darunter liegt. Infolgedessen erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Einschätzung des Aktienkurses basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Analysten haben die sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die meisten Kommentare und Befunde über Jilin Chemical Fibre überwiegend positiv waren. Auch in den sozialen Medien wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen über das Unternehmen diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz wurde festgestellt, dass die Diskussionsintensität um die Aktie von Jilin Chemical Fibre nur gering war. Daher erhält das Unternehmen in diesem Bereich eine "Schlecht"-Bewertung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte jedoch eine positive Veränderung, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie als "Neutral" bewertet.

In der technischen Analyse hat die 200-Tage-Linie (GD200) der Jilin Chemical Fibre einen Wert von 3,58 CNH. Da der Aktienkurs bei 2,93 CNH liegt, ergibt sich ein Abstand von -18,16 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 3,07 CNH, was einer Differenz von -4,56 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal darstellt. Basierend auf beiden Zeiträumen lautet der Gesamtbefund somit "Neutral".