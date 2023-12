Jilin Chemical Fibre Aktie: Gut, wenn Sie noch investiert sind!

Der Aktienkurs des Unternehmens Jilin Chemical Fibre hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -42,64 Prozent erzielt, was mehr als 35 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Chemikalien"-Branche hat in diesem Zeitraum eine mittlere Rendite von -7,72 Prozent verzeichnet, wobei Jilin Chemical Fibre mit 34,93 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Jilin Chemical Fibre-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 3,61 CNH lag, während der aktuelle Kurs bei 2,97 CNH liegt, was einer Abweichung von -17,73 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen in der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Anleger-Stimmung bei Jilin Chemical Fibre ist insgesamt besonders positiv, wie aus Diskussionsforen und Meinungsäußerungen in sozialen Medien hervorgeht. Positive Themen standen in den vergangenen Tagen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Jilin Chemical Fibre liegt bei 60,71, was als "Neutral" eingestuft wird. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, weist auf eine "Neutral"-Situation hin. Insgesamt wird daher für diese Kategorie eine Einstufung "Neutral" vergeben.