Jilin Chemical Fibre Aktie: Eine neue Chance!

Die Stimmungslage unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an zehn Tagen grün und es gab keine negativen Diskussionen. An insgesamt vier Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Jilin Chemical Fibre diskutiert. Die Redaktion bewertet die Aktie daher insgesamt als "Gut" und gibt dem Anleger-Sentiment eine entsprechende Einschätzung.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der "Chemikalien"-Branche hat Jilin Chemical Fibre in den letzten 12 Monaten eine Performance von -42,64 Prozent erzielt. Das ist eine Unterperformance von -35,48 Prozent im Branchenvergleich. Der "Materialien"-Sektor hatte im letzten Jahr eine durchschnittliche Rendite von -7,17 Prozent, und Jilin Chemical Fibre lag 35,48 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Aufgrund der Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -15,61 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage der Jilin Chemical Fibre-Aktie mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-3,31 Prozent). In diesem Fall ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik also ein "Neutral"-Rating.

Bei der längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigte Jilin Chemical Fibre interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ändert sich stark, da eine erhöhte Aktivität zu sehen ist. Daraus ergibt sich eine "Gut"-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine positive Veränderung auf, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung für das Unternehmen.