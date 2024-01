Jilin Chemical Fibre Aktie: Davon sollte man die Finger lassen

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Anleger in Bezug auf Jilin Chemical Fibre in den letzten Tagen grundsätzlich positiv gestimmt waren. Es gab keine negative Diskussion, und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Jilin Chemical Fibre daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion für die Anlegerstimmung.

Die Stimmung der Anleger hat sich im vergangenen Monat zunehmend verbessert, was zu einer positiven Bewertung führt. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat zugenommen, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt die Rendite von Jilin Chemical Fibre deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) liegt Jilin Chemical Fibre auf 7-Tage-Basis im überkauften Bereich und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auf 25-Tage-Basis wird das Unternehmen jedoch als "Neutral" eingestuft.

Zusammenfassend erhält das Jilin Chemical Fibre-Wertpapier aufgrund der verschiedenen Bewertungskriterien insgesamt ein "Schlecht"-Rating.