Jilin Chemical Fibre Aktie: Alles völlig egal!

Die Analyse der Jilin Chemical Fibre zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie derzeit bei 3,49 CNH liegt, während der aktuelle Kurs bei 2,91 CNH liegt. Dies führt zu einem Abstand von -16,62 Prozent zum GD200 und wird daher als "Schlecht" bewertet. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 3,02 CNH, was bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von -3,64 Prozent als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zu Jilin Chemical Fibre zeigen, dass in den letzten beiden Wochen überwiegend positive Meinungen geäußert wurden. Auch in den letzten Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Dies führt zu der Einschätzung, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Die Redaktion ist der Meinung, dass die Aktie von Jilin Chemical Fibre im Hinblick auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Gut" bewertet wird.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Jilin Chemical Fibre liegt bei 25 und wird daher als "Gut" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 60,24 und wird als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Gut".

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz um die Aktie von Jilin Chemical Fibre ergibt sich eine neutrale Bewertung. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigt eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Jilin Chemical Fibre zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird der langfristige Stimmungsbild der Aktie daher als "Neutral" eingestuft.