Jilin Aodong Pharmaceutical, tut es schon wieder!

Die Aktie von Jilin Aodong Pharmaceutical weist eine Dividendenrendite von 1,85 Prozent auf, was nur geringfügig über dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Arzneimittel" Branche hat im Durchschnitt eine Dividendenrendite von 1 Prozent. Daher wird die Aktie als neutrales Investment betrachtet und erhält von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass die Jilin Aodong Pharmaceutical-Aktie sowohl auf längerfristige als auch auf kurzfristige Sicht eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der 200-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 16,33 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 14,69 CNH liegt, was einer Abweichung von -10,04 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt mit einem Wert von 15,81 CNH unter dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von -7,08 Prozent entspricht.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt ebenfalls eine überkaufte Situation für Jilin Aodong Pharmaceutical an. Sowohl der 7-Tage-RSI (84,62 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (81,11 Punkte) deuten auf eine überkaufte Aktie hin. Daher wird die Aktie in diesem Punkt der Analyse ebenfalls mit "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf den Aktienkurs im Branchenvergleich zeigt sich jedoch eine positive Entwicklung. Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" weist die Aktie von Jilin Aodong Pharmaceutical eine Rendite von 2,93 Prozent auf, was mehr als 5 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Arzneimittel"-Branche, die eine mittlere Rendite von 0,22 Prozent in den vergangenen 12 Monaten verzeichnet, liegt die Aktie mit 2,71 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser positiven Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.