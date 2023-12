Jilin Aodong Pharmaceutical Aktie: Was macht der Markt?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Für die Jilin Aodong Pharmaceutical-Aktie weist der RSI einen Wert von 87,32 auf, was eine "Schlecht"-Bewertung ergibt. Der RSI25 liegt bei 66,22, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein Rating von "Schlecht".

Die technische Analyse ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Jilin Aodong Pharmaceutical-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 16,36 CNH lag. Der letzte Schlusskurs von 15,49 CNH führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt 16,29 CNH, was zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurzfristigerer Analysebasis führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

In Bezug auf Sentiment und Buzz verbesserte sich die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat, was zu einem "Gut"-Rating führt. Die Diskussionsintensität über die Aktie nahm ebenfalls zu, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Jilin Aodong Pharmaceutical-Aktie daher ein "Gut"-Rating in diesem Bereich.

Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs. Für Jilin Aodong Pharmaceutical beträgt die aktuelle Dividendenrendite 1,85 Prozent, was eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten zur Folge hat, da sie nur leicht über dem Mittelwert liegt.

Insgesamt ergibt sich für die Jilin Aodong Pharmaceutical-Aktie eine Mischung aus "Schlecht" und "Neutral" Ratings in den verschiedenen analysierten Bereichen.