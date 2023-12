Jilin Aodong Pharmaceutical Aktie: Sensationelle Entwicklung

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien stand zuletzt die Aktie von Jilin Aodong Pharmaceutical im Mittelpunkt der Diskussionen, wobei vorwiegend positive Meinungen geäußert wurden. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen vor allem mit positiven Themen rund um das Unternehmen. Dies führte insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung. Allerdings wurden bei weiteren Studien und Untersuchungen zur kommunikativen Aktivität vor allem "Schlecht"-Signale abgegeben, was zu einer insgesamt negativen Bewertung auf dieser Ebene führte. Zusammenfassend ergibt sich bei der Analyse des Anleger-Sentiments insgesamt eine Bewertung von "Gut".

Ein wichtiger Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist neben den Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Wir haben die Aktie von Jilin Aodong Pharmaceutical auf diese beiden Faktoren hin untersucht. Dabei zeigte sich, dass die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage ergeben. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte eine starke Aktivität, woraus sich unserer Meinung nach eine "Gut"-Bewertung erzeugen lässt. Die Rate der Stimmungsänderung für Jilin Aodong Pharmaceutical war eher gut, es ließ sich eine positive Änderung identifizieren. Daher geben wir der Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".

Im Branchenvergleich Aktienkurs hat die Aktie von Jilin Aodong Pharmaceutical im vergangenen Jahr eine Rendite von 11,4 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") liegt das Unternehmen damit 13,4 Prozent über dem Durchschnitt (-2 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Arzneimittel" beträgt 0,17 Prozent. Jilin Aodong Pharmaceutical liegt aktuell 11,23 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Gut".

Abschließend betrachten wir den Relative Strength Index (RSI), welcher Aussagen darüber ermöglicht, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Jilin Aodong Pharmaceutical-Aktie beträgt aktuell 87, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist hingegen weniger volatil und führt zu einer neutralen Bewertung. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Schlecht"-Rating für die Aktie von Jilin Aodong Pharmaceutical.