Jilin Aodong Pharmaceutical Aktie: Schlechte Nachrichten über schlechte Nachrichten!

In den vergangenen zwei Wochen wurde die Jilin Aodong Pharmaceutical-Aktie von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Dies ergab eine Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert befasst haben. Auch in den vergangenen Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung auf dieser Ebene.

Die technische Analyse zeigt jedoch, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Jilin Aodong Pharmaceutical-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 16,33 CNH lag, während der aktuelle Kurs bei 14,72 CNH liegt. Das ergibt eine Abweichung von -9,86 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 15,88 CNH unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der Jilin Aodong Pharmaceutical ein Neutral-Titel. Der RSI7-Wert liegt bei 67,9, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert von 83,86 eine "Schlecht"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich also ein "Schlecht"-Rating auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") liegt die Rendite von Jilin Aodong Pharmaceutical mit 2,93 Prozent mehr als 5 Prozent über dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur "Arzneimittel"-Branche, die auf eine mittlere Rendite in den letzten 12 Monaten von 0,37 Prozent kommt, liegt Jilin Aodong Pharmaceutical mit 2,56 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.