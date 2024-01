Jilin Aodong Pharmaceutical Aktie: Es ist noch schlimmer als es aussieht!

Die Aktien von Jilin Aodong Pharmaceutical haben im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine höhere Dividendenrendite von 1,85 %, was 0,36 Prozentpunkte über dem Durchschnitt liegt. Dies führt zu einer neutralen Einstufung. In den technischen Analysen ergibt sich ein Schlusskurs von 15,14 CNH, was einem Unterschied von -7,34 Prozent entspricht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt von 16,34 CNH als auch der 50-Tages-Durchschnitt von 15,98 CNH liegen unter dem letzten Schlusskurs und erhalten daher eine "Schlecht"-Bewertung. Die Anlegerstimmung war in den letzten Tagen überwiegend positiv, und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen werden als neutral eingestuft. Die Stimmungsanalyse ergibt daher eine "Gut"-Einschätzung, während die Häufung von Verkaufssignalen zu einer "Schlecht"-Bewertung für dieses Kriterium führt. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Jilin Aodong Pharmaceutical liegt bei 7 und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung auf fundamentaler Ebene, da die Aktie weder unterbewertet noch überbewertet ist im Vergleich zum Branchendurchschnitt.

