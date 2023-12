Jihua Aktie: Was für eine Niederlage!

Das Internet hat eine starke Auswirkung auf die Stimmung und Diskussion über Aktien in den sozialen Medien. Eine Analyse von Jihua ergab, dass die Diskussionstätigkeit langfristig unterdurchschnittlich ist, was zu einer schlechten Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist jedoch positiv, was zu einer insgesamt guten langfristigen Stimmung führt.

In Bezug auf den Aktienkurs ergab ein Branchenvergleich, dass Jihua im vergangenen Jahr eine Rendite von -2,47 Prozent erzielte und damit 2,59 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" auf dieser Stufe. Die mittlere jährliche Rendite für Unternehmen aus der gleichen Branche beträgt 1,09 Prozent, und Jihua liegt aktuell 3,55 Prozent darunter.

Der Relative Strength Index (RSI) für Jihua zeigt einen aktuellen Wert von 76, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt hingegen einen Wert von 55,1 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Die Gesamtanalyse der RSIs führt zu einem "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der Jihua-Aktie bei 3 CNH, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 2,83 CNH und hat einen Abstand von -5,67 Prozent aufgebaut. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 2,88 CNH, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Die Gesamtbewertung basierend auf beiden Zeiträumen lautet daher "Neutral".