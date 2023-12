Jihua Aktie: Jetzt sind alle Dämme gebrochen...

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. In Bezug auf Jihua wurde der RSI für die letzten 7 Tage und auch der RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 72,73 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Jihua-Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt hingegen, dass Jihua auf dieser Basis weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse führt.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie, und in Bezug auf Jihua wurden vor allem positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht. Insgesamt ergibt sich daher bei der Analyse der Anleger-Stimmung eine "Gut"-Bewertung.

In den letzten Wochen war eine Zunahme negativer Kommentare über Jihua in den sozialen Medien zu beobachten, was zu einer allgemeinen "Schlecht"-Bewertung führt. Die Häufigkeit der Beiträge zu Jihua zeigt jedoch, dass das Unternehmen aktuell im neutralen Bereich im Fokus der Anleger steht.

Bei einem Branchenvergleich hinsichtlich des Aktienkurses hat Jihua in den letzten 12 Monaten eine Performance von -5,7 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche eine Underperformance von -6,25 Prozent darstellt. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Performance von Jihua um 4,98 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.