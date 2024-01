Jichodo Aktie: Die Vorzeichen waren schon lange da …

Die technische Analyse der Jichodo-Aktie basierend auf den letzten 200 Handelstagen ergibt einen Durchschnittsschlusskurs von 8981,25 JPY. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 10040 JPY, was einem Unterschied von +11,79 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung. Zusätzlich wird auch der 50-Tages-Durchschnitt analysiert, welcher bei 9974,2 JPY liegt. Der letzte Schlusskurs liegt nahe diesem Durchschnitt (+0,66 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält Jichodo insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Jichodo-Aktie liegt bei 48, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage Basis (41,94) ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält Jichodo daher nach RSI-Bewertung eine "Neutral"-Einstufung.

Die Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Einsichten. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Ebenso weist die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen auf, was erneut zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung basierend auf Sentiment und Buzz.

Des Weiteren wurden die Kommentare und Befunde auf sozialen Plattformen analysiert. Die Meinungen waren neutral und die Themen der Nutzer waren ebenfalls überwiegend neutral. Daher erhält die Aktie auch in dieser Betrachtung eine "Neutral"-Einstufung hinsichtlich der Stimmung.

Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Einstufung für die Jichodo-Aktie basierend auf den verschiedenen analysierten Faktoren.