Jichodo Aktie: Ruhe bewahren!

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Jichodo basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde neutral über Jichodo diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. In den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die Anleger interessiert hätten. Daher erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung aufgrund des Stimmungsbildes der Anleger.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Jichodo-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 9072,15 JPY lag, während der letzte Schlusskurs bei 10530 JPY lag, was einer Abweichung von +16,07 Prozent entspricht und somit eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht bedeutet. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (9985,6 JPY) liegt über dem letzten Schlusskurs (+5,45 Prozent), was ebenfalls ein "Gut"-Rating ergibt. Insgesamt erhält die Jichodo-Aktie daher für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie werden anhand der langfristigen Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet bewertet. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Jichodo verzeichnete kaum Änderungen und erhält somit ebenfalls ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält die Aktie von Jichodo bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Nach dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Jichodo ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet ihnen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der Wert für den RSI7 beträgt 14,08, was eine "Gut"-Empfehlung ergibt, während der Wert für den RSI25 bei 35,32 liegt, was eine "Neutral"-Einstufung bedeutet. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.