Jiayuan Aktie: Diese Nachricht ging offenbar unter!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dieser Indikator wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt und ermöglicht eine Bewertung von Jiayuan anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis.

Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 50 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Jiayuan-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Gleiches gilt für den RSI25, der ebenfalls bei 50 liegt und der Aktie ein "Neutral"-Rating für den längeren Zeitraum gibt. Zusammenfassend erhält Jiayuan also eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz lässt sich sagen, dass die Aktie eine durchschnittliche Aktivität und Diskussionsintensität aufweist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in diesem Zeitraum kaum verändert, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Somit ergibt sich auch in diesem Punkt eine "Neutral"-Einstufung für Jiayuan.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Jiayuan derzeit bei 0,18 HKD, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der Aktienkurs ging jedoch bei 0,173 HKD aus dem Handel, was einem Abstand von -3,89 Prozent entspricht. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 0,17 HKD angenommen, was wiederum zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich somit für Jiayuan in diesem Punkt die Einstufung "Neutral".

Die Anleger-Stimmung bei Jiayuan in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung als "Neutral" führt. Somit ergibt sich unserer Einschätzung nach zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein "Neutral".