Jiayou International Logistics Aktie: Das wird nichts mehr!

Der Aktienkurs von Jiayou Logistics hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance gezeigt. Im Vergleich zum Durchschnitt der Industriebranche liegt die Rendite bei 26,48 Prozent, was mehr als 27 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Bereich "Luftfracht und Logistik" übertrifft Jiayou Logistics mit einer Rendite von 24,59 Prozent deutlich die durchschnittliche Performance von 1,89 Prozent. Aufgrund dieser starken Entwicklung erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Jiayou Logistics liegt bei 92,37 Punkten, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI führt. Der RSI25 hingegen zeigt eine neutrale Einstufung. Insgesamt erhält das Unternehmen also eine "Schlecht"-Bewertung in diesem Abschnitt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Anleger in letzter Zeit neutral eingestellt waren, wobei positive Themen überwogen. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Schlusskurs der Jiayou Logistics-Aktie der letzten 200 Handelstage um -8,03 Prozent vom gleitenden Durchschnitt abweicht, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt erhält Jiayou Logistics daher für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating. Die Performance des Unternehmens in den letzten 12 Monaten war sehr gut, was zu einer positiven Einschätzung der Anlegerstimmung führt.