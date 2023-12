Jiayou International Logistics Aktie: Wer hätte das gedacht?

Bei Jiayou Logistics gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung des Sentiments und Buzz. Daher wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion konnte keine signifikante Veränderung festgestellt werden, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

In technischer Hinsicht liegt der Kurs von Jiayou Logistics mit 16,24 CNH derzeit -2,64 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen Bewertung von "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Einstufung jedoch als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -6,83 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie daher aus charttechnischer Sicht als "Neutral" eingestuft.

In den letzten zwei Wochen wurde Jiayou Logistics von privaten Nutzern in den sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Auch in den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Daher wird die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Gut" eingestuft, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor "Industrie" liegt Jiayou Logistics mit einer Rendite von 11,57 Prozent deutlich über dem Durchschnitt von 1,12 Prozent in der "Luftfracht und Logistik"-Branche. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.