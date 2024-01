Jiayou International Logistics Aktie: Jetzt geht’s erst richtig los!

Die Analyse von Aktienkursen geht über die harten Faktoren wie Bilanzdaten hinaus und berücksichtigt auch weiche Faktoren wie die Stimmung. Die Analysten haben die sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare und Befunde zu Jiayou Logistics größtenteils positiv waren. Auch in den sozialen Medien wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Jiayou Logistics diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Gut" in Bezug auf die Stimmung.

Das Stimmungsbild bei Jiayou Logistics hat sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert, daher wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat Jiayou Logistics im vergangenen Jahr eine Rendite von 11,57 Prozent erzielt, was 9,97 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Luftfracht und Logistik" beträgt -1,16 Prozent, wobei Jiayou Logistics aktuell 12,73 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt für die Jiayou Logistics-Aktie einen Wert von 23,98 für den RSI7 (sieben Tage) und 50 für den RSI25 (25 Tage), was zu einer "Gut"- und "Neutral"-Empfehlung führt. Insgesamt wird die Aktie aufgrund des Relative Strength-Indikators als "Gut" eingestuft.