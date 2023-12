Jiayou International Logistics Aktie: Ist jetzt alles möglich?

Die technische Analyse der Jiayou Logistics-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 17,38 CNH liegt, was einer Abweichung von -9,03 Prozent zum aktuellen Kurs von 15,81 CNH entspricht. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt der Wert bei 16,55 CNH, was einer Abweichung von -4,47 Prozent zum letzten Schlusskurs entspricht. Daher wird die Jiayou Logistics-Aktie in diesem Fall mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Zusammenfassend erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik insgesamt ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz ergibt die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ein "Neutral"-Rating. Es gab keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat, und auch die Intensität der Diskussionen blieb unverändert. Daher erhält die Jiayou Logistics-Aktie auch in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating.

Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen in sozialen Medien zeigt, dass die Anleger in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv gestimmt waren. Auch in den letzten Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um das Unternehmen angesprochen. Daher wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Gut" eingestuft.

Abschließend zeigt der Relative-Stärke-Index (RSI), dass Jiayou Logistics weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Somit erhält die Aktie auch in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt ergibt sich für die Jiayou Logistics-Aktie damit eine neutrale Bewertung in den verschiedenen Bereichen der technischen Analyse.