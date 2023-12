Jiayou International Logistics Aktie: Gut oder schlecht?

Der Aktienkurs von Jiayou Logistics hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance anderer Unternehmen im Bereich "Industrie" eine Rendite von 26,48 Prozent erzielt, was mehr als 27 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Im Bereich "Luftfracht und Logistik" lag die mittlere Rendite in den letzten 12 Monaten bei 1,89 Prozent, wobei Jiayou Logistics mit 24,59 Prozent deutlich darüber liegt. Diese starke Performance führte zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Daher wurde Jiayou Logistics in diesem Punkt als "Neutral" bewertet. Ebenso wurden keine signifikanten Unterschiede in der Stärke der Diskussion festgestellt, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führte.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für Jiayou Logistics liegt der RSI7 bei 92,37 Punkten, was auf eine Überkauftheit hinweist, und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25 zeigt hingegen weder Überkauftheit noch Überverkauftheit an und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält Jiayou Logistics daher ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend neutral gegenüber Jiayou Logistics eingestellt waren. Die Anlegerstimmung wird jedoch insgesamt als "Gut" eingestuft, basierend auf einer vorwiegend positiven Diskussion in den neuesten Nachrichten über das Unternehmen.

Insgesamt erhält Jiayou Logistics von der Redaktion in Bezug auf die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.