Jiayou International Logistics Aktie: Einfach nur Spitze!

Der gleitende Durchschnittskurs der Jiayou Logistics beläuft sich mittlerweile auf 17,12 CNH, während die Aktie selbst einen Kurs von 21,8 CNH erreicht hat. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei +27,34 Prozent liegt, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Ebenso verhält es sich mit dem GD50 der vergangenen 50 Tage, der derzeit bei 17,42 CNH liegt. Dies ergibt einen Abstand von +25,14 Prozent und führt ebenfalls zu einer Bewertung von "Gut". Insgesamt erhält Jiayou Logistics somit eine Gesamtnote von "Gut" in dieser Hinsicht.

Bei der Betrachtung des Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, wird deutlich, dass die Jiayou Logistics-Aktie sowohl auf kurzfristiger (7-Tage-Basis) als auch auf etwas längerfristiger (25-Tage-Basis) Sicht als überverkauft eingestuft wird. Der 7-Tage-RSI liegt bei 15,95 Punkten und der RSI25 bei 28,55 Punkten, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte bei Jiayou Logistics in den letzten Wochen eine positive Veränderung festgestellt werden. Dies bedeutet, dass die Stimmung der Marktteilnehmer in den sozialen Medien positiver geworden ist und die Aufmerksamkeit über das Unternehmen zugenommen hat. Insgesamt wird das Unternehmen daher auch in diesem Punkt mit "Gut" bewertet.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor "Industrie" hat die Jiayou Logistics-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 17,77 Prozent erzielt, was 34,54 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Branchenvergleich "Luftfracht und Logistik" liegt das Unternehmen mit einer Rendite von 27,09 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie auch in diesem Bereich insgesamt mit "Gut" bewertet.