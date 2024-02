Jiayin Aktie: Ist es das gewesen?

Die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien spielen eine wichtige Rolle bei der Bewertung einer Aktie. In Bezug auf Jiayin gab es in den letzten vier Wochen keine bedeutenden Veränderungen im Stimmungsbild, weshalb die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte weder einen Anstieg noch einen Rückgang, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien, und in den letzten zwei Wochen wurde über Jiayin eher neutral diskutiert. Das Stimmungsbarometer zeigte an zwei Tagen positive Tendenzen, jedoch wurden keine negativen Diskussionen verzeichnet. Die Anleger waren größtenteils neutral eingestellt, und in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger weckten. Aufgrund dieser Bewertung erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 5,48 USD für den Schlusskurs der Jiayin-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 5,53 USD, was einer Abweichung von +0,91 Prozent entspricht und zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigt mit einem Schlusskurs von 5,44 USD (+1,65 Prozent Abweichung) eine ähnliche Tendenz, wodurch die Aktie auch hier mit einem "Neutral"-Rating bewertet wird.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Jiayin-Aktie ergibt einen Wert von 28 für die letzten 7 Tage, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 56,31, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit nach der RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Jiayin.