Jiaxing Gas Co Aktie: Das sieht interessant aus!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde kürzlich auch die Aktie von Jiaxing Gas diskutiert. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge in den Diskussionen. Auch in den vergangenen Tagen wurden weder stark positive noch negative Themen rund um Jiaxing Gas diskutiert. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse des Anleger-Sentiments.

Bei der technischen Analyse einer Aktie kann der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses über einen bestimmten Zeitraum genutzt werden, um den aktuellen Trend des Wertpapiers zu bestimmen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Jiaxing Gas-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt aktuell 8,05 HKD. Der letzte Schlusskurs liegt deutlich darunter bei 7,19 HKD (Unterschied -10,68 Prozent), weshalb die Aktie auf dieser Basis als "Schlecht" bewertet wird. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (7,56 HKD), liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-4,89 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine "Neutral"-Bewertung der Jiaxing Gas-Aktie.

Der Relative Strength Index (RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Aktien. Der RSI der letzten 7 Tage für die Jiaxing Gas-Aktie hat einen Wert von 62, was eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch -verkauft, wodurch sie ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält.

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Jiaxing Gas festgestellt werden. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge wurden keine signifikanten Unterschiede festgestellt. Daher wird Jiaxing Gas für diese Stufe mit einem "Neutral"-Rating bewertet.