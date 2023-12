Jiaxing Gas Co Aktie: Was könnte passieren?

Die technische Analyse der Jiaxing Gas-Aktie ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 8,51 HKD liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 7,86 HKD weicht um -7,64 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage von 7,9 HKD, so liegt der letzte Schlusskurs nur um -0,51 Prozent darunter. Dadurch erhält die Aktie auf kurzfristigerer Basis ein "Neutral"-Rating.

Auch das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie wurden untersucht. Dabei zeigt sich eine mittlere Aktivität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Jiaxing Gas liegt bei 46,46 und der RSI25 bei 52, was auf eine neutrale Situation hinweist. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung als "Neutral" vergeben.

Auch die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien zeigt sich als neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen diskutiert, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt.