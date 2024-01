Jiaxing Gas Co Aktie: Daran scheiden sich die Geister

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von Jiaxing Gas wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Die Aktie zeigte eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was auf eine neutrale Einstufung hindeutet. Die Rate der Stimmungsänderung blieb ebenfalls unverändert, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt.

In der technischen Analyse wurde der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage betrachtet. Dieser beträgt 8,37 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 7,68 HKD liegt, was zu einer negativen Abweichung von 8,24 Prozent führt. Auf dieser Grundlage erhält Jiaxing Gas eine "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 7,82 HKD, und der letzte Schlusskurs liegt nahe diesem Wert bei -1,79 Prozent Abweichung, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Daher wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral" bewertet. Das Anleger-Sentiment wird ebenfalls als "Neutral" eingeschätzt.

Der Relative Strength-Index (RSI) wurde ebenfalls zur Bewertung herangezogen. Für einen Zeitraum von 7 Tagen beträgt der RSI 16,67, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 54,26, was zu einer neutralen Einstufung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating "Gut" für Jiaxing Gas.