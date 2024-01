Jiashili Aktie: Was bringt das neue Jahr?

Die Aktie von Jiashili wird in verschiedenen Analysen bewertet, um Anlegern eine fundierte Einschätzung zu ermöglichen. Eine wichtige Rolle spielt dabei die Beurteilung des Sentiments und des Buzz im Internet. Bei längerfristiger Betrachtung zeigt sich, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

In der fundamentalen Analyse gilt die Aktie von Jiashili als unterbewertet, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit einem KGV von 5,76 liegt die Aktie insgesamt 92 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Segment "Nahrungsmittel" (70,04). Dies führt zu einer guten Einstufung in der fundamentalen Analyse.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Jiashili bei 1,26 HKD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 1,59 HKD erreicht hat. Dies führt zu einer guten Bewertung basierend auf dem GD200 und GD50.

Im Branchenvergleich erzielte Jiashili in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 39,51 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Nahrungsmittel"-Branche zeigt sich eine Outperformance von +52,83 Prozent. Auch im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor liegt Jiashili mit einer Überperformance von 53,73 Prozent deutlich über dem Durchschnitt.

Basierend auf diesen Analysen erhält die Aktie von Jiashili insgesamt eine gute Bewertung, die Anlegern eine positive Perspektive aufzeigt.