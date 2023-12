Jiashili Aktie: Heikles Investment oder sichere Bank?

Das Internet hat eine starke Auswirkung auf die Stimmung und das Interesse an Aktien. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit sowie Tiefe der Stimmungsänderungen können zu neuen Einschätzungen für Aktien führen. In Bezug auf Jiashili wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war in letzter Zeit kaum verändert, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde neutral über Jiashili diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessierten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute als "neutral" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Jiashili-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 8,33 und ein Wert für den RSI25 von 13,51, was zu einer insgesamt "guten" Einstufung auf der Ebene des Relative Strength-Indikators führt.

In der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Jiashili hat ein KGV von 5,76, was deutlich günstiger ist als das Branchenmittel in der Nahrungsmittelbranche und daher als unterbewertet eingestuft wird. Das Branchen-KGV liegt bei 69,96, was zu einer "guten" Empfehlung für die Aktie führt.