Jiaozuo Wan Fang Aluminum Manufacturing Aktie: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

Der Relative Strength Index wird verwendet, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für Jiaozuo Wanfang Aluminum Manufacturing liegt bei 56,76, was einer Bewertung als "Neutral" entspricht. Der RSI25 beläuft sich auf 48,48, was auch zu einer Einstufung als "Neutral" für die letzten 25 Tage führt. Insgesamt wird das Unternehmen daher als "Neutral" eingestuft.

In den Diskussionen auf sozialen Medien zeigt sich ein deutlich positives Signal zur Einschätzung und Stimmung rund um den Titel. In den letzten beiden Wochen überwiegen positive Meinungen und Themen, was zu einer Einstufung des Unternehmens als "Gut" führt. Allerdings wurden auch acht schlechte Handelssignale ermittelt, was schließlich zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Zusammenfassend ist die Aktie von Jiaozuo Wanfang Aluminum Manufacturing bezogen auf die Anlegerstimmung als "Gut" angemessen bewertet.

Die Dividendenrendite von Jiaozuo Wanfang Aluminum Manufacturing liegt derzeit bei 1,25 Prozent, was etwas niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 1,91 Prozent. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor "Materialien" hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 11,68 Prozent erzielt, was 19,41 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.