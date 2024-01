Jiaozuo Wan Fang Aluminum Manufacturing Aktie: Was ist hier nur passiert?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel deuten auf mögliche Kursrückgänge hin, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für Jiaozuo Wanfang Aluminum Manufacturing zeigt der RSI auf 7-Tage-Basis einen Wert von 70 Punkten, was auf eine Überkauftheit hinweist. Der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 51,67, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist.

Im Branchenvergleich hat Jiaozuo Wanfang Aluminum Manufacturing in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +15,18 Prozent erzielt, verglichen mit ähnlichen Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche, die im Durchschnitt um -7,42 Prozent gefallen sind. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor lag die Performance des Unternehmens deutlich über dem Durchschnitt.

In der technischen Analyse zeigt der gleitende Durchschnittskurs eine positive Entwicklung, während das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Die Gesamtbewertung fällt daher positiv aus, sowohl hinsichtlich des Branchenvergleichs als auch in Bezug auf die technischen Analyse.

Abschließend kann das Wertpapier von Jiaozuo Wanfang Aluminum Manufacturing aufgrund dieser Bewertungen als positiv eingestuft werden.