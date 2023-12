Jiaozuo Wan Fang Aluminum Manufacturing Aktie: Reine Nervensache!

Aktienkurse können nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung der Anleger eingeschätzt werden. Unsere Analysten haben Jiaozuo Wanfang Aluminum Manufacturing auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare und Befunde überwiegend positiv waren. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Jiaozuo Wanfang Aluminum Manufacturing in den sozialen Medien diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Gut". Die Analyse wurde außerdem durch die Berücksichtigung von Handelssignalen ergänzt. Dabei ergibt sich auf der Ebene der Handelssignale eine "Schlecht" Bewertung. Zusammenfassend wird Jiaozuo Wanfang Aluminum Manufacturing hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Jiaozuo Wanfang Aluminum Manufacturing-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 5,28 CNH. Der letzte Schlusskurs (5,54 CNH) weicht somit um +4,92 Prozent ab, was einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 5,55 CNH, und der letzte Schlusskurs weicht ebenfalls nur um -0,18 Prozent ab. Somit erhält die Aktie auch auf kurzfristiger Basis ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividende schüttet Jiaozuo Wanfang Aluminum Manufacturing nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Aufgrund dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Neutral".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Jiaozuo Wanfang Aluminum Manufacturing liegt aktuell bei 57,69 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist (Wert: 61,46). Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung in diesem Abschnitt.

Insgesamt erhält die Jiaozuo Wanfang Aluminum Manufacturing-Aktie gemäß der verschiedenen Bewertungskriterien überwiegend "Neutral"-Bewertungen.