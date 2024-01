Jianzhong Construction Development-Investoren können es immer noch nicht glauben

Die technische Analyse der Jianzhong Construction Development-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,28 HKD lag, während der aktuelle Kurs bei 0,249 HKD liegt, was einer Abweichung von -11,07 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Hingegen liegt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage bei 0,25 HKD, was nahe dem aktuellen Kurs von 0,249 HKD liegt, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Analyse der Diskussion in den sozialen Medien zeigt eine neutrale Einstellung der Marktteilnehmer gegenüber Jianzhong Construction Development in den letzten Tagen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind vornehmlich neutral. Dies führt zu einer "Neutral"-Einschätzung der Anlegerstimmung.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass sich die Stimmung für Jianzhong Construction Development in den letzten Wochen kaum verändert hat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien festgestellt, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt, dass Jianzhong Construction Development weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich führt. Insgesamt erhält das Jianzhong Construction Development-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.