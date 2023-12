Jianzhong Construction Development Aktie: Ein unsicheres Investment?

Bei Jianzhong Construction Development hat sich in den letzten vier Wochen wenig geändert. Sowohl die Stimmungslage als auch die Kommunikationsfrequenz rund um die Aktie blieben weitgehend unverändert. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie daher neutral bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 0,28 HKD liegt, während der tatsächliche Kurs bei 0,225 HKD liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie 19,64 Prozent unter dem GD200 liegt, was zu einer schlechten Bewertung führt. Ähnliches gilt für den GD50, der bei 0,25 HKD liegt und somit zu einer Abwertung um 10 Prozent führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "schlecht" eingestuft.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Jianzhong Construction Development ist insgesamt neutral. In den letzten Wochen wurden weder überwiegend positive noch überwiegend negative Themen diskutiert, was dazu führt, dass die Anleger-Stimmung insgesamt als neutral eingestuft wird.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls ein negatives Bild für die Aktie. Sowohl der RSI7 (für sieben Tage) als auch der RSI25 (für 25 Tage) liegen bei 100, was auf eine schlechte Entwicklung hindeutet. Insgesamt wird die Aktie daher auf Basis des Relative Strength-Index als "schlecht" bewertet.