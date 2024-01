Jianzhong Construction Development Aktie: Jetzt geht’s los!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) auf einen Bereich von 0 bis 100 normiert. Der RSI von Jianzhong Construction Development liegt bei 100, was auf eine "Schlecht"-Bewertung hinweist. Der RSI25 beträgt 52,94, was zu einer "Neutral"-Einstufung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Schlecht".

Hinsichtlich des Sentiments und Buzzes zeigt sich, dass es in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz zu Jianzhong Construction Development gab. Daher wird die Aktie hierfür mit "Neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls neutral, da in den sozialen Medien weder besonders positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen waren und sich der Meinungsmarkt in den letzten Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Jianzhong Construction Development beschäftigte.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Jianzhong Construction Development derzeit bei 0,28 HKD verläuft, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 0,245 HKD und hat somit einen Abstand von -12,5 Prozent aufgebaut. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 0,25 HKD, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der technischen Analyse.