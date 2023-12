Jianpu Technology Aktie: Das wird noch lange nicht jedem gefallen!

Weitere Suchergebnisse zu "RWE":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse genutzt, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Ein überkauftes Wertpapier könnte kurzfristig Kursrücksetzer erleben, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Bei Jianpu liegt der RSI7 derzeit bei 27,27 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist. Daher wird das Wertpapier für den 7-Tage-RSI als "Gut" bewertet. Der RSI25 liegt bei 52,86, was darauf hinweist, dass Jianpu weder überkauft noch überverkauft ist, und daher als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Jianpu-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1,16 USD. Der letzte Schlusskurs von 0,98 USD weicht somit um -15,52 Prozent ab und wird daher charttechnisch als "Schlecht" bewertet. Betrachtet man den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen, so liegt der letzte Schlusskurs (0,97 USD) nahe dem gleitenden Durchschnitt (+1,03 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen, was auch für Aktien gilt. In Bezug auf die Diskussionintensität wurde bei Jianpu eine unterdurchschnittliche Aktivität gemessen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Ergebnis für das langfristige Stimmungsbild führt.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Jianpu wurde in den letzten zwei Wochen besonders negativ diskutiert. Daher erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Insgesamt erhält die Aktie von Jianpu somit Bewertungen im neutralen und schlechten Bereich auf Basis der technischen Analyse, des Sentiments und des Anlegerverhaltens.