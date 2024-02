Jianmin Pharmaceutical löst Jubelsturm aus!

In den letzten Wochen gab es eine Zunahme positiver Kommentare über Jianmin Pharmaceutical in den sozialen Medien. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt, dass die Aktie eine "Gut"-Bewertung erhält. Die Anzahl der Beiträge zu Jianmin Pharmaceutical war geringer als üblich, was auf eine abnehmende Aufmerksamkeit der Anleger hinweist und zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie jedoch ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Jianmin Pharmaceutical-Aktie zeigt einen aktuellen Wert von 15, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überverkauft ist. Für den RSI der letzten 25 Handelstage wird ein "Neutral"-Rating vergeben, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs ein "Gut"-Rating.

Im Branchenvergleich hat Jianmin Pharmaceutical in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +14,3 Prozent im Vergleich zu anderen Aktien aus der "Arzneimittel"-Branche erzielt. Auch im "Gesundheitspflege"-Sektor lag die Aktie 16,79 Prozent über dem Durchschnittswert. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Jianmin Pharmaceutical-Aktie für die letzten 200 Handelstage um -15,52 Prozent vom Durchschnitt abweicht, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt eine Abweichung, wodurch die Aktie auch hier ein "Schlecht"-Rating erhält.

Insgesamt erhält die Jianmin Pharmaceutical-Aktie aufgrund der positiven Stimmung und des Branchenvergleichs ein "Gut"-Rating, während die technische Analyse zu einem "Schlecht"-Rating führt.