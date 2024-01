Jianmin Pharmaceutical Aktie: Wie lange soll das noch so gehen?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für Jianmin Pharmaceutical zeigt der RSI7 einen Wert von 78,84 Punkten, was darauf hinweist, dass das Unternehmen überkauft ist. Daher wird das Wertpapier für den 7-Tage-RSI als "Schlecht" bewertet. Der RSI25 hingegen zeigt eine geringere Schwankung und weist darauf hin, dass das Unternehmen weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral" Bewertung führt. Insgesamt erhält das Jianmin Pharmaceutical-Wertpapier damit ein "Schlecht"-Rating im Bereich des RSI.

Die technische Analyse der Jianmin Pharmaceutical-Aktie ergibt eine Abweichung von -9,84 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200). Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit -6,58 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Insgesamt erhält das Unternehmen also für die einfache Charttechnik ebenfalls ein "Schlecht"-Rating.

Die Stimmung für Jianmin Pharmaceutical hat sich in den vergangenen Wochen deutlich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich führt. Jedoch wurde eine erhöhte Aktivität der Marktteilnehmer in den sozialen Medien gemessen, was auf ein gestiegenes Interesse an der Aktie hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung in diesem Aspekt führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

Im Branchenvergleich erzielte Jianmin Pharmaceutical in den vergangenen 12 Monaten eine Outperformance von +33,1 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Arzneimittel"-Branche, die im Durchschnitt nur um 0,06 Prozent gestiegen sind. Auch im "Gesundheitspflege"-Sektor lag das Unternehmen mit 35,34 Prozent über dem Durchschnittswert, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.