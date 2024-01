Jianmin Pharmaceutical Aktie: Es geht auch anders!

In den letzten Wochen gab es bei Jianmin Pharmaceutical keine signifikante Veränderung im Stimmungsbild. Das Stimmungsbild ändert sich, wenn die Mehrheit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage für diese Auswertung bilden, eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen zeigt. Da es in Bezug auf Jianmin Pharmaceutical keine Auffälligkeiten gab, wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Jianmin Pharmaceutical daher eine "Gut"-Bewertung.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Jianmin Pharmaceutical-Aktie ein Durchschnitt von 68,25 CNH für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 65,82 CNH, was einer Abweichung von -3,56 Prozent entspricht. Daher wird aus charttechnischer Sicht eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt wurde analysiert, und der letzte Schlusskurs (64,91 CNH) liegt ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt (+1,4 Prozent Abweichung). Somit wird der Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis ein "Neutral"-Rating zugewiesen. Insgesamt erhält Jianmin Pharmaceutical daher eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 33,15 Prozent erzielt. Dies liegt 34,97 Prozent über dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Arzneimittel" beträgt 0,47 Prozent, und Jianmin Pharmaceutical liegt aktuell 32,68 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Jianmin Pharmaceutical liegt bei 75,74, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 51,36, was für 25 Tage eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Basierend auf diesem Gesamtbild wird die Aktie insgesamt mit einem Rating "Schlecht" bewertet.