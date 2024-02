Jianmin Pharmaceutical Aktie: Besser könnte es gar nicht laufen!

Während der letzten Wochen gab es eine Zunahme positiver Kommentare über Jianmin Pharmaceutical in den sozialen Medien. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte daher eine positive Tendenz, und die Aktie erhält von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen weist jedoch darauf hin, dass es weniger im Fokus der Anleger steht als üblich, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie jedoch ein "Gut"-Rating.

Aus charttechnischer Sicht liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Jianmin Pharmaceutical-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 65,65 CNH. Der letzte Schlusskurs von 55,46 CNH weicht daher um -15,52 Prozent ab, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (60,46 CNH) liegt mit einem Abweichung von -8,27 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Im Branchenvergleich erzielte Jianmin Pharmaceutical in den letzten 12 Monaten eine Performance von -4,18 Prozent. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der "Arzneimittel"-Branche hat das Unternehmen eine Outperformance von +14,3 Prozent gezeigt. Ebenso lag die Rendite im "Gesundheitspflege"-Sektor um 16,79 Prozent über dem Durchschnitt, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 15, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist hingegen weniger volatil und zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Gut"-Rating für die Jianmin Pharmaceutical-Aktie.