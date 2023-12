Jiangyin Jianghua Microelectronics Materials Aktie: Was war das denn?

Die Stimmung und das Interesse an Jiangyin Jianghua Microelectronics Materials in der Internet-Kommunikation haben sich in den letzten Wochen kaum verändert. Daher wird die Aktie von uns mit einer "Neutral"-Bewertung versehen. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt eine verringerte Aktivität in Bezug auf das Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie in den letzten vier Wochen. Aufgrund dessen erhält Jiangyin Jianghua Microelectronics Materials eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Chemikalien"-Branche hat Jiangyin Jianghua Microelectronics Materials in den letzten 12 Monaten eine Performance von -6,67 Prozent erzielt, während die durchschnittliche Performance der Branche bei -8,15 Prozent lag. Dies bedeutet eine Outperformance von +1,48 Prozent im Branchenvergleich für Jiangyin Jianghua Microelectronics Materials. Im "Materialien"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -8,15 Prozent, wobei Jiangyin Jianghua Microelectronics Materials 1,48 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Die ähnliche Rendite im Branchen- und Sektorvergleich führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung und die Kommentare in den sozialen Medien spielen auch eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Unsere Analysten haben festgestellt, dass die Kommentare und Befunde zu Jiangyin Jianghua Microelectronics Materials neutral waren. Allerdings wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen in Bezug auf die Aktie aufgegriffen. Daher wird die Aktie für diese Betrachtung als "Gut" eingestuft.

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Jiangyin Jianghua Microelectronics Materials 54, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Chemikalien" im Durchschnitt ein KGV von 0 haben. Somit ist Jiangyin Jianghua Microelectronics Materials aus fundamentalen Gesichtspunkten weder unterbewertet noch überbewertet, und erhält daher in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung.