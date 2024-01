Jiangyin Jianghua Microelectronics Materials Aktie: Aufgepasst!

Der Aktienkurs von Jiangyin Jianghua Microelectronics Materials verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -2,39 Prozent. Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Sektor "Materialien" liegt die Rendite 4,24 Prozent über dem Durchschnitt von -6,63 Prozent. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Chemikalien" beträgt -6,63 Prozent, und Jiangyin Jianghua Microelectronics Materials liegt aktuell 4,24 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 15,3 CNH der Jiangyin Jianghua Microelectronics Materials -9,79 Prozent unter dem GD200 (16,96 CNH) liegt, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 16,73 CNH, was wiederum ein "Schlecht"-Signal aufgrund des Abstands von -8,55 Prozent ergibt. Insgesamt wird der Kurs der Jiangyin Jianghua Microelectronics Materials-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In den letzten zwei Wochen wurden von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend neutrale Themen rund um Jiangyin Jianghua Microelectronics Materials diskutiert. Daher wird die Anleger-Stimmung als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wurde in den letzten Wochen eine Zunahme an negativen Kommentaren über Jiangyin Jianghua Microelectronics Materials in den sozialen Medien beobachtet. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt daher einen negativen Trend, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung der Aktie führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Bewertung für die Aktie von Jiangyin Jianghua Microelectronics Materials aufgrund der technischen Analyse und des Sentiments in den sozialen Medien.