Jiangyin Hengrun Heavy Industries Aktie: Finger Weg!

Weitere Suchergebnisse zu "COSTAMARE INC":

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Jiangyin Hengrun Heavy Industries eingestellt waren. Es gab insgesamt zwei positive und 11 negative Tage, und an einem Tag gab es keine eindeutige Richtung. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse wird Jiangyin Hengrun Heavy Industries daher eine "Schlecht"-Einschätzung erhalten.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der anzeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Jiangyin Hengrun Heavy Industries-Aktie beträgt aktuell 99, was bedeutet, dass das Wertpapier überkauft ist. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt, dass das Wertpapier überkauft ist. Daher erhält die Aktie für den RSI insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat jedoch zugenommen, was zu einem "Gut"-Rating führt. Somit erhält die Jiangyin Hengrun Heavy Industries-Aktie ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie sich in einem Abwärtstrend befindet. Sowohl der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt als auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt zeigen, dass der letzte Schlusskurs deutlich unter dem Durchschnitt liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält Jiangyin Hengrun Heavy Industries basierend auf verschiedenen Indikatoren eine "Schlecht"-Bewertung für die Anlegerstimmung.