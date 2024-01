Jiangyin Hengrun Heavy Industries Aktie: Einfach nur noch schlecht!

Die Jiangyin Hengrun Heavy Industries-Aktie steht derzeit im Fokus der technischen Analyse. Die 200-Tage-Linie (GD200) verläuft bei 26,46 CNH, was darauf hinweist, dass der Aktienkurs von 24,08 CNH einen Abstand von -8,99 Prozent aufgebaut hat. Dies führt zu einer Einstufung der Aktie als "Schlecht". Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage, der bei 35,92 CNH liegt, ergibt sich eine Differenz von -32,96 Prozent, was ebenfalls auf ein "Schlecht"-Signal hindeutet. Somit ergibt sich insgesamt ein "Schlecht"-Befund auf Basis der beiden Zeiträume.

Ein Blick auf den Branchenvergleich zeigt, dass die Performance der Jiangyin Hengrun Heavy Industries-Aktie in den letzten 12 Monaten bei -3,91 Prozent lag. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt um 1,69 Prozent, was eine Underperformance von -5,6 Prozent für Jiangyin Hengrun Heavy Industries bedeutet. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 1,48 Prozent verzeichnete, liegt die Aktie mit einer Unterperformance von 5,4 Prozent deutlich darunter. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in den sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Jiangyin Hengrun Heavy Industries überwiegend positiv diskutiert, aber in den letzten ein, zwei Tagen überwiegen die negativen Themen. Aufgrund dieser Gemengelage erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Die Analyse des Sentiments und Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung für Jiangyin Hengrun Heavy Industries in den vergangenen Wochen kaum verändert hat. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat jedoch zugenommen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.