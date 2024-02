Jiangyin Haida Rubber, Plastic Products Aktie: Das wird noch ein spannendes Thema!

Die Aktie von Jiangyin Haida Rubber And Plastic bietet derzeit eine Dividendenrendite von 0,26 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Chemikalienbranche einen niedrigeren Ertrag von 1,84 Prozentpunkten bedeutet. Diese niedrigere Dividende führt zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) für die Aktie von Jiangyin Haida Rubber And Plastic liegt bei 40,22, was auf eine neutrale Situation hindeutet, da weder überkauft noch -verkauft. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 68, was ebenfalls auf eine neutrale Situation hinweist. Insgesamt wird die Bewertung für diese Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Auswertung verschiedener Kommentare und Wortmeldungen ergab, dass hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Jiangyin Haida Rubber And Plastic. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung, da die Intensität der Diskussionen nicht übermäßig positiv oder negativ war.

Insgesamt wird die Aktie von Jiangyin Haida Rubber And Plastic aufgrund der Dividendenrendite, des RSI und der Anleger-Stimmung als "Neutral" eingestuft.