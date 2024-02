Jiangyin Haida Rubber, Plastic Products Aktie: Das ist schon in aller Munde!

Der Aktienkurs von Jiangyin Haida Rubber And Plastic hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -53,37 Prozent erzielt, was mehr als 31 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Chemikalien"-Branche, die eine mittlere Rendite von -22,58 Prozent verzeichnete, liegt das Unternehmen mit 30,79 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Das Stimmungsbild in den sozialen Medien bleibt unverändert, weshalb dieses Kriterium als "Neutral" bewertet wird. Auch die Stärke der Diskussion hat sich nicht signifikant verändert und wird daher ebenfalls als "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält Jiangyin Haida Rubber And Plastic für diese Stufe daher ein "Neutral".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 64,02 Punkten und zeigt an, dass das Unternehmen weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI liegt bei 73,28, was darauf hinweist, dass Jiangyin Haida Rubber And Plastic hier überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Jiangyin Haida Rubber And Plastic besonders positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Dies spiegelt sich auch in den letzten ein, zwei Tagen wider, in denen vor allem positive Themen im Fokus der Anleger standen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Sentimentsbarometers.