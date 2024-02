Jiangyin Haida Rubber, Plastic Products Aktie: Das dürfte so richtig spannend werden!

Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, dient zur Messung der Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen bezogen werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100, und der RSI der Jiangyin Haida Rubber And Plastic liegt bei 40,22, was auf eine "Neutral"-Situation hindeutet, da weder überkauft noch -verkauft. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 68, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird daher die Kategorie "Neutral" für diese Bewertung vergeben.

Die Anleger-Stimmung für Jiangyin Haida Rubber And Plastic wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Die Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen ergab eine überwiegend positive Tendenz in den vergangenen Tagen, weshalb wir die Anleger-Stimmung insgesamt als "Gut" einstufen.

Für Anleger, die derzeit in die Aktie von Jiangyin Haida Rubber And Plastic investieren, ergibt sich eine Dividendenrendite in Höhe von 0,26 %, was einen geringeren Ertrag von 1,84 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Chemikalienbranche bedeutet. Daher ergibt sich eine "Schlecht"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Jiangyin Haida Rubber And Plastic mit 29,98 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt von 0 Prozent in der Chemikalienbranche. Damit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien, da sie weder unterbewertet noch überbewertet ist.