Jiangyin Haida Rubber, Plastic Products Aktie: War die Aufregung umsonst?

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Jiangyin Haida Rubber And Plastic liegt bei einem Wert von 40, was bedeutet, dass die Aktie im Vergleich zu anderen Werten aus der "Chemikalien" Branche (KGV von 0) auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt. Aus fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet, wird die Aktie weder als unterbewertet noch als überbewertet angesehen und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung.

Um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, kann der Relative Strength Index (RSI) verwendet werden, der die Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf in Relation setzt. Wir betrachten nun den kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie den etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis für Jiangyin Haida Rubber And Plastic. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 62,75 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 64,71 an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und erhält daher auch hier eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Jiangyin Haida Rubber And Plastic derzeit mit 0,31 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 1,95 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" weist Jiangyin Haida Rubber And Plastic eine Rendite von -31,9 Prozent auf, was mehr als 24 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Chemikalien"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von -8,23 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei Jiangyin Haida Rubber And Plastic mit 23,67 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.