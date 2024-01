Jiangyin Haida Rubber, Plastic Products Aktie: Ist das noch normal?

Die Dividendenrendite der Jiangyin Haida Rubber And Plastic-Aktie beträgt derzeit 0,31 Prozent, was 1,64 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 1,94 Prozent in der Chemikalienbranche liegt. Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Jiangyin Haida Rubber And Plastic wird insgesamt als neutral eingestuft. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen ergab, dass in den letzten ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen im Fokus der Diskussionen standen, was zu der Gesamtbewertung "Neutral" führt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist die Aktie ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 40,22 auf, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Die Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien ergibt daher ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Materialien-Sektor liegt die Rendite der Jiangyin Haida Rubber And Plastic-Aktie bei -31,9 Prozent, was mehr als 24 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Chemikalien-Branche, die in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -7,56 Prozent verzeichnete, liegt die Aktie mit einem Rückgang von 24,35 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie für das vergangene Jahr.